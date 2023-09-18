Мужчину, пострадавшего от нападения медведя в Красноярском крае, доставили в Абакан

В МЧС сообщили, что спасателям потребовалось менее часа, чтобы добраться до места происшествия

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Мужчина, пострадавший от нападения медведя при сборе кедрового ореха вблизи реки Малый Тепсель в Красноярском крае, доставлен вертелом Ми-8 МЧС России в больницу Абакана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Спасателям МЧС России потребовалось менее часа, чтобы добраться до места. Вертолет Ми-8 МЧС России удалось приземлить на открытую площадку в тайге. Оперативно пострадавший был поднят на борт и доставлен в больницу Абакана. В настоящее время за его жизнь борются врачи", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В МЧС рассказали, что зверь напал на мужчину в 23 км от ближайшего населенного пункта - Нижнеусинское. 42-летний пострадавший заготавливал кедровый орех в группе из 15 человек. В одиночку он поднялся на возвышенность, чтобы позвонить. Здесь мужчину настиг хищник. На крики прибежали товарищи и отогнали зверя.