18 сентября, 16:21

Заместитель Гутерриша попала в аварию перед открытием Генассамблеи ООН

Мелисса Флеминг получила легкие травмы

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Заместитель генерального секретаря ООН по глобальным коммуникациям Мелисса Флеминг попала в аварию перед неделей высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, получила легкие травмы. Об этом она сама сообщила в соцсети X (ранее Twitter).

"Генеральная Ассамблея в Нью-Йорке - это хаос на всех дорогах и раздраженные водители. Я всегда выбираю велосипед, но сегодня попала в аварию из-за автомобиля, который неожиданно ускорился и проехал на красный свет. Мне повезло отделаться синяками и порезами", - написала она.

На время недели высокого уровня полиция Нью-Йорка перекрывает ряд улиц, прилегающих к штаб-квартире ООН. Из-за того, что она находится в центре города, проблемы с трафиком ощущаются на значительном расстоянии от здания ООН, движение в центре Манхэттена крайне затруднено. 

Теги:
Гутерриш, Антониу
© Информационное агентство ТАСС
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