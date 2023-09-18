В Пскове суд оштрафовал журналистку Прокопьеву за дискредитацию ВС РФ

Суд назначил Светлане Прокопьевой административное наказание в виде штрафа в размере 35 тыс. рублей

ПСКОВ, 18 сентября. /ТАСС/. Псковский городской суд признал журналистку Светлану Прокопьеву (признана в РФ иноагентом) виновной по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ и назначил ей штраф в размере 35 тыс. рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.

"Псковский городской суд вынес постановление в отношении жительницы города Пскова Светланы Прокопьевой, которая обвинялась в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Суд признал Прокопьеву виновной и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 35 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В отношении Прокопьевой 5 февраля 2019 года было возбуждено уголовное дело, ей предъявили обвинение по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма. Летом 2020 года суд признал Прокопьеву виновной в оправдании терроризма, назначив штраф в размере 500 тыс. рублей.