18 сентября, 17:47

В Псковской области произошел пожар на предприятии по производству металлоконструкций

В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что загорелась производственная печь в цехе

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Пожар начался на предприятии по производству металлоконструкций в Псковской области на площади 900 кв. м. Как сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России, внутри около 200 баллонов с пропаном.

Информация о возгорании по улице Юбилейной деревни Неелово-1 поступила в 17:58 мск. "Горит предприятие по производству металлоконструкций на площади 900 кв. м. По предварительной информации, внутри около 200 баллонов с пропаном", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что загорелась производственная печь в цехе. В тушении задействованы 46 человек и 14 единиц техники МЧС России. Причины возгорания выясняются. Сведений о пострадавших нет. 

Теги:
РоссияПсковская область
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