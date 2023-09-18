18 сентября, 18:07

В Нижегородской области автобус съехал в кювет

Пострадали пять человек, в том числе трое детей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Водитель рейсового автобуса потерял сознание и съехал в кювет на трассе в Нижегородской области, в результате ДТП пострадали двое взрослых и трое детей, сообщили журналистам в УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в поселке Досчатое. "В результате данного происшествия пострадало пять человек, два взрослых - две женщины 1963 года рождения, и три ребенка - двое 2007 года рождения, один - 2013 года рождения", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что водитель автобуса был трезв. 

Теги:
РоссияНижегородская область
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