Sun узнал о новом доказательстве по делу Зодиака

Основатель группы независимых расследователей The Case Breakers Томас Колберт заявил, что возле дома, который принадлежал человеку, которого он считает маньяком, нашли символ Зодиака - крест с окружностью вокруг него

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Основатель команды независимых расследователей из США The Case Breakers Томас Колберт заявил об обнаружении нового доказательства по делу серийного убийцы Зодиака, действовавшего в Калифорнии в 1960-х годах. Об этом в воскресенье сообщила британская газета The Sun.

По информации издания, Томас Колберт объявил, что символ Зодиака - крест с окружностью вокруг него - обнаружили на деревянном столбе возле дома, некогда принадлежавшего Гэри Фрэнсису Посту, которого он считает убийцей. Как пишет газета, Колберт в мае опубликовал заявление, в коротом рассказал, как осведомитель из ФБР сообщил The Case Breakers, что Пост был внесен в базу данных ФБР в качестве подозреваемого, но дело оставалось открытым и нераскрытым.

The Case Breakers в октябре 2021 года объявили, что смогли раскрыть дело Зодиака. По их мнению, это мужчина по имени Гэри Фрэнсис Пост, маляр, бывший служащий ВВС США, умерший в 2018 году.