Депутата Госсовета Татарстана подозревают в хранении наркотиков

Возбуждено уголовное дело

КАЗАНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного хранения наркотических средств отношении депутата Государственного совета Татарстана, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону в своем телеграм-канале.

"По версии следствия, 17 сентября 2023 года на улице Беломорской города Казани подозреваемый, у которого при себе находился полиэтиленовый пакет с 1,88 г наркотического средства, был остановлен сотрудниками полиции. Мужчина выбросил пакет на дорогу, и в дальнейшем он был изъят сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее депутат Госсовета Татарстана Рустем Хасанов опроверг ТАСС факт своего задержания со свертком наркотиков в руках. По его словам, при нем запрещающихся веществ обнаружено не было, а сверток лежал неподалеку от него на земле. Хасанов заявил, что на него был составлен административный протокол за отказ от прохождения медосвидетельствования, по результатам рассмотрения которого его обязали выплатить административный штраф 4 тыс. рублей.