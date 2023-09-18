18 сентября, 18:23

В Луганске из-за аварии без воды остались около 40 тыс. абонентов

Подача воды полностью прекращена более чем на 120 улицах, переулках, тупиках и кварталах, сообщили на предприятии "Лугансквода"

ЛУГАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Подача воды порядка 40 тыс. абонентам в Луганске прекращена из-за аварии в системе энергоснабжения одной из насосных станций региона. Об этом ТАСС сообщил специалист по связям с общественностью и прессой госпредприятия "Лугансквода" Дмитрий Бидлюченко.

"Около 40 тыс. абонентов города Луганска остались без воды из-за аварии в системе энергоснабжения насосной станции. Ремонтные работы еще ведутся. Специалисты ищут повреждения на кабеле в земле. Работать будут, возможно, до утра", - сказал он.

Бидлюченко сообщил, что подача воды полностью прекращена более чем на 120 улицах, переулках, тупиках и кварталах. При этом еще на более чем 50 улицах Луганска вода подается со сниженным давлением - из-за этого она может отсутствовать в некоторых домах. 

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