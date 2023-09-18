18 сентября, 18:27

В Подмосковье в ДТП с "Жигулями" погиб лось

Среди людей никто не пострадал

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с лосем около деревни Кривцово в Подмосковье, в результате животное погибло. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"ДТП произошло примерно в 19:20 мск около деревни Кривцово. Лось столкнулся с автомобилем и от полученных травм погиб. Среди людей без пострадавших", - сказал собеседник агентства. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что животное столкнулось с автомобилем "Жигули", машина получила серьезные повреждения. 

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