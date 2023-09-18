В Канаде в ходе тушения лесов в 2023 году погибли четверо пожарных

Депутат от оппозиционной Новой демократической партии Канады Ричард Каннингс призвал власти усилить поддержку добровольческих пожарных команд по всей стране

ОТТАВА, 18 сентября. /ТАСС/. Четверо пожарных погибли с начала года в Канаде в ходе тушения горящих лесов. Об этом проинформировал депутат от оппозиционной Новой демократической партии Канады Ричард Каннингс в ходе заседания канадского парламента, которое транслировалось на сайте законодательного органа.

"К сожалению, этим летом в ходе выполнения своего долга погибли четыре пожарных", - сообщил он. По словам Каннингса, из-за лесных пожаров, которые охватили все канадские регионы, в общей сложности в разное время из опасных зон были эвакуированы 200 тыс. человек, часть из них до сих не может вернуться домой.

В этой связи депутат призвал власти усилить поддержку добровольческих пожарных команд по всей стране. Кроме того, он считает, что в Канаде нужно создать "национальную службу по борьбе с лесными пожарами". По словам парламентария, в случае необходимости они могли бы оказать помощь местным пожарным командам, которые в этом году "перегружены работой".

По данным профильного межведомственного центра, в настоящее время в стране зафиксировано 928 лесных пожаров, из них не удается взять под контроль 534. С начала года общая площадь выжженных районов достигла 17,5 млн га.