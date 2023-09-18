В Запорожской области сообщили об обстреле Каменки-Днепровской со стороны ВСУ

Один из снарядов повредил частное домовладение и уничтожил автомобиль, отметили в оперативных службах региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерии город Каменка-Днепровская в Запорожской области, один из снарядов повредил частное домовладение и уничтожил автомобиль, сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"Боевики ВСУ нанесли удар по Каменке-Днепровской. Ориентировочно в 19:00 боевики киевского режима произвели артиллерийский обстрел города Каменка-Днепровская. Зафиксировано два взрыва. Один снаряд попал в частное домовладение на улице Первомайской. Строения получили повреждения, сгорел автомобиль", - сказал представитель оперативных служб региона.

Он добавил, что, по предварительной информации, жертв и пострадавших нет.