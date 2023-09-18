В США арестовали россиянина по обвинению в незаконном вывозе электроники

Как считает прокуратура, Максим Марченко закупил в Соединенных Штатах оборудование "двойного назначения с возможностью военного применения в интересах потребителей в России"

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Власти США арестовали гражданина РФ Максима Марченко по обвинению в закупке микроэлектроники двойного назначения в обход санкционного режима. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства юстиции США, выполняющего в стране функции генеральной прокуратуры.

По утверждению прокуратуры, 51-летний Марченко вместе с двумя предполагаемыми сообщниками участвовал в "схеме с целью незаконной закупки произведенной в США микроэлектроники двойного назначения с возможностью военного применения в интересах потребителей в России".

Власти США утверждают, что в период с мая 2022 года по август 2023 года Марченко при посредничестве зарегистрированных на его имя в Гонконге компаний закупил в США OLED-микродисплеи на сумму около $1,6 млн, которые якобы могут использоваться в создании оптических приборов военного применения. При этом россиянин якобы скрывал конечного потребителя приобретаемой им электроники.

В заявлении прокуратуры по южному округу штата Нью-Йорк отмечается, что Марченко в понедельник предстал перед судом в городе Уайт-Плейнс (штат Нью-Йорк), он находится под стражей. Ему инкриминируют участие в сговоре, отмывание денег, незаконный вывоз товаров из США, электронное мошенничество. Как следует из заявления Минюста, в общей сложности в случае признания виновным Марченко может грозить 100 лет тюремного заключения.