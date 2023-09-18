На Камчатке спасатели МЧС ищут шестерых пропавших туристов

Как сообщили в ведомстве, туристы в назначенный день не вышли на стоянку

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Спасатели МЧС России ищут шесть туристов, которые не вышли в назначенный день на стоянку "Клешня" на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В назначенный день на стоянку "Клешня" не вышли шесть туристов. Об этом сообщил их знакомый, который дожидался возвращения путешественников из похода. Зарегистрированная тургруппа отправилась по маршруту со стоянки "Копыто" в районе вулкана Толбачик в минувший четверг. В настоящее время связь с туристами отсутствует", - говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что к месту поисков следуют специалисты поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю и Камчатского спасательного центра МЧС России на высокопроходимой технике. Кроме того, в готовности вертолет Ми-8 МЧС России в Елизовском районе.