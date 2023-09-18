Полиция Гонконга оценила масштабы аферы на криптовалютной бирже JPEX в $128 млн

По данным радиостанции RTHK, по подозрению в мошенничестве вокруг деятельности криптовалютной биржи задержали четырех мужчин и двух женщины

ГОНКОНГ, 18 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Гонконга задержали шесть человек по подозрению в мошенничестве вокруг деятельности криптовалютной биржи JPEX. Как сообщила радиостанция RTHK, размер аферы оценивается в 1 млрд гонконгских долларов (около $128 млн).

По ее данным, среди задержанных четверо мужчин и две женщины. В их числе два блогера, которые подозреваются в том, что они намеренно вводили в заблуждение пользователей при рекламировании услуг криптовалютной площадки.

Как сообщила полиция, в общей сложности за выходные дни было получено более 1,4 тыс. заявлений от жителей города, которые сообщали о предполагаемых махинациях на криптобирже JPEX.

13 сентября Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга сообщила, что площадка по торговле виртуальными активами JPEX в своей рекламной компании вводит пользователей в заблуждение о том, что обладает всеми необходимыми разрешениями на работу в городе. Как отмечается в заявлении комиссии, JPEX не получала от регуляторов Гонконга подобной лицензии и не подавала заявление на ее приобретение.

Администрация криптовалютной биржи JPEX в серии опубликованных в пятницу и выходные дни заявлений сообщила, что площадка столкнулась с "несправедливым отношением со стороны соответствующих институтов в Гонконге". Кроме того, JPEX испытывает нехватку ликвидности из-за того, что партнеры заморозили ее активы до прояснения ситуации, поэтому биржа временно приостанавливает оказание услуг в Гонконге.