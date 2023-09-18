Над Белгородской областью система ПВО сбила три воздушные цели

В Шебекинском городском округе зафиксировали повреждения линии электропередачи

ТАСС, 18 сентября. Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три цели над территорией Белгородской области. Предварительно, никто не пострадал, есть повреждения линии электропередачи в Шебекинском городском округе, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО - сбиты три воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он.

Губернатор уточнил, что есть повреждение линии электропередачи, аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий.