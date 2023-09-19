18 сентября, 23:06

Военные США спустя сутки обнаружили обломки пропавшего F-35

AP Photo/ Lewis Joly
F-35
© AP Photo/ Lewis Joly

Представители Объединенной базы ВС Соединенных Штатов попросили не приближаться к месту, где нашли части самолета

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Представители Объединенной базы ВС США Чарльстон подтвердили обнаружение обломков пропавшего накануне истребителя F-35 в Южной Каролине.

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"Личный состав Объединенной базы ВС США Чарльстон в тесной координации с местными властями нашел поле с обломками в округе Уильямсбург. Обломки были обнаружены в двух часах к северо-востоку от Объединенной базы ВС США Чарльстон", - говорится в сообщении на странице базы в социальной сети X (ранее Twitter).

Представители базы просят не приближаться к месту обнаружения обломков истребителя, их вывозом займется Корпус морской пехоты США. 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
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