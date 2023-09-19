Суд постановил возобновить два уголовных дела в отношении вице-президента Аргентины

По данным газеты La Nacion, кассационная инстанция отстранила судей, которые вынесли решения о прекращении этих расследований

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 сентября. /ТАСС/. Кассационный суд постановил возобновить уголовные дела в отношении вице-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер, которые нижестоящие инстанции решили закрыть из-за недостатка доказательств. Об этом сообщила в понедельник газета La Nacion.

По ее данным, суд считает необходимым возобновить расследование в отношении Фернандес де Киршнер, которая занимала пост главы государства в 2007-2015 годах, по одному из коррупционных дел, а также по делу о препятствовании расследованию теракта в Буэнос-Айресе. Кроме того, кассационная инстанция отстранила судей, которые вынесли решения о прекращении судебного преследования.

Коррупционное дело касается компаний Los Sauces и Hotesur, принадлежащих семье вице-президента. Сторона обвинения утверждала, что фирмы были задействованы в отмывании денег, якобы полученных в качестве взяток за государственные заказы от правительства в то время, когда у власти находилась Фернандес де Киршнер, а также при ее предшественнике на посту президента и муже Несторе Киршнере. В ноябре 2021 года федеральный суд постановил прекратить дело.

Второе дело базируется на обвинениях, которые в 2015 году в отношении Фернандес де Киршнер и экс-главы МИД Эктора Тимермана выдвинул прокурор Альберто Нисман. По его мнению, правительство вело переговоры с Ираном о выгодном для Аргентины соглашении о поставках зерна в обмен на нефть. Прокурор утверждал, что одним из условий соглашения было освобождение от ответственности пяти иранцев, разыскиваемых Аргентиной в связи с причастностью к теракту, который произошел в 1994 году у еврейского культурного центра и унес жизни 85 человек. В октябре 2021 года суд постановил закрыть дело, так как не нашел состава преступления.

В декабре прошлого года федеральный суд в Буэнос-Айресе приговорил вице-президента к шести годам заключения по другому делу о коррупции и наложил запрет на занятие ею государственных должностей. Решение не вступило в силу незамедлительно, поскольку у Фернандес де Киршнер есть неприкосновенность и она может обжаловать приговор.