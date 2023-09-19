Морпехи США приостановят полеты на два дня после пропажи истребителя F-35

Мера необходима для обсуждения вопросов безопасности, сообщил и.о. командующего Корпусом морской пехоты Соединенных Штатов Эрик Смит

ТАСС, 19 сентября. Исполняющий обязанности командующего Корпусом морской пехоты (КМП) США Эрик Смит объявил, что на этой неделе приостановят на два дня полеты всех самолетов для обсуждения мер безопасности после пропажи истребителя F-35. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на представителя структуры и электронное письмо, которое Смит разослал подразделениям. На момент публикации материала телеканала ABC обломки истребителя F-35 еще не были найдены.

По данным телеканала, в письме указано, что ни одному подразделению КМП не разрешается летать до тех пор, пока не пройдут двухдневные обсуждения случившегося.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что власти США ведут поиски пропавшего самолета F-35 в Южной Каролине после того, как его пилот катапультировался в районе города Норт-Чарлстон (штат Южная Каролина) 17 сентября около 14:00 по местному времени (21:00 мск). Позднее представители Объединенной базы ВС США Чарлстон подтвердили обнаружение обломков истребителя.