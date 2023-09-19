Фигурант дела о подрыве машины главы поселка Любимовка был завербован украинской разведкой

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Гражданин Украины Сергей Панасенко, который обвиняется в теракте с подрывом автомобиля главы поселка Любимовка Херсонской области, был завербован украинской разведкой в террористическое сообщество. Он также принял участие в нескольких терактах на линиях электропередачи, говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Определив общие цели и задачи деятельности этого террористического сообщества, представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Ольгой в состав одного из обособленных подразделений в Херсонской области были вовлечены граждане Украины Кравец и Панасенко. <…> Кравец использовал позывной "Юпитер", а Панасенко - "Фьюри", которые им были присвоены представителями ГУР МОУ", - говорится в документах. Материалы в отношении Кравца выделены в отдельное производство.

Панасенко, согласно материалам дела, принимал участие в теракте против главы поселка Любимовка Херсонской области Андрея Штепы, который погиб в результате подрыва автомобиля. Также он был задействован в совершении двух терактов на линиях электропередачи, за подрывы которых получил около 130 тысяч гривен (около 3,5 тыс. долларов). Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ст. 205.3 (прохождение обучения в террористических целях), ч. 4 ст. 221.1 (незаконное приобретение, передача хранение взрывчатых веществ), п. "а" ч. 3 ст. 223.1 (изготовление взрывных устройств), п. "а" ч. 2 ст. 205 (теракт, совершенный организованной группой), п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт, повлекший причинение смерти человеку).

22 декабря 2022 года при подрыве автомобиля погиб глава поселка Любимовка Каховского округа Херсонской области Андрей Штепа, херсонские власти заявили, что это было покушение.