Суд в Москве отпустил из СИЗО под домашний арест еще одного фигуранта дела Абызова

Речь идет о директоре ООО "Ру-ком" Олеге Серебренникове

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы в ходе рассмотрения уголовного дела в отношении экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова отпустил из СИЗО под домашний арест директора ООО "Ру-ком" Олега Серебренникова. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Преображенский районный суд смягчил меру пресечения Серебренникову и отправил его под домашний арест", - сказала собеседница агентства.

Таким образом, это уже второй фигурант дела экс-министра, которому суды первой и апелляционной инстанций смягчили меру пресечения. Ранее апелляция освободила из СИЗО Екатерину Заяц, которую следствие считает бухгалтером неформального московского офиса Абызова. Мера пресечения неоднократно продлевалась всем фигурантам дела, а в последний раз сроки продления ареста и домашнего ареста были установлены подсудимым до конца декабря этого года.

Кроме Абызова, Заяц и Серебренникова по делу проходят Николай Степанов, Максим Русаков, Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикалова, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан. В зависимости от роли каждого они обвиняются в создании преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве в особо крупном размере, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, коммерческом подкупе и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Изначально дело передали в Гагаринский суд Москвы, но позже по требованию адвокатов перенесли рассмотрение в Преображенский суд. Поводом для этого стало то, что ранее в Гагаринском суде было вынесено решение по гражданскому иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства денежных средств Абызова в размере более 32 млрд рублей. По мнению защиты бывшего чиновника, при рассмотрении дела судьям этого суда не удастся остаться беспристрастными.

В настоящее время сторона обвинения закончила в Преображенском суде представлять письменные материалы дела и приступила к допросу ключевых свидетелей и потерпевших.

Абызов в 2012-2018 годах занимал пост министра по вопросам "Открытого правительства" РФ. Он был задержан 26 марта 2019 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест. По версии следствия, экс-министр в апреле 2012 года со Степановым и Русаковым создали преступное сообщество и возглавили его. Преступная организация состояла из нескольких функционально и территориально обособленных групп, расположенных в Новосибирске, Москве и за рубежом.