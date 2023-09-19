Защита обжаловала приговор экс-замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю

Ранее Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил его к 4,5 года лишения свободы

КРАСНОЯРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Защита председателя совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий и экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, осужденного ранее на 4,5 года за хищения при строительстве метро в Красноярске, обжаловала приговор. Об этом ТАСС сообщил адвокат бизнесмена Михаил Шолохов.

"Отправил жалобу", - сообщил Шолохов, добавив, что защита обжалует в Красноярском краевом суде "суровость приговора".

14 сентября Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил Митволя к 4,5 года лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ранее Митволь заключил досудебное соглашение и его дело было рассмотрено в особом порядке.

Бывший замглавы Росприроднадзора был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. Позднее мера пресечения Митволю была заменена на домашний арест. В рамках уголовного дела был арестован также бывший руководитель краевого транспортного управления Константин Мандров, экс-министр транспорта региона Константин Димитров. В пятницу, 8 сентября, Центральный районный суд приговорил к 3 годам и 2 месяцам колонии экс-министра. 31 июля 2023 года в прокуратуру Красноярского края поступило уголовное дело в отношении бывшего председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина по делу о строительстве метро, его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, их неоднократно приостанавливали из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета было выделено 950 млн рублей на корректировку проектной документации строительства метро по федеральному проекту "Чистый воздух" (нацпроект "Экология"). Строительство первой линии метро протяженностью 9,76 км, согласно краевой госпрограмме "Развитие транспортной системы", должно завершиться в 2026 году.