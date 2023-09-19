19 сентября, 05:18

Пассажирка, упавшая под поезд в метро в Екатеринбурге, находится в реанимации

Ей сделали операцию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Женщине, которая упала под поезд в метро в Екатеринбурге, сделали операцию. Ее состояние крайне тяжелое, пострадавшая находится в реанимации, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области.

"По пострадавшей на станции метро "Проспект Космонавтов" на 9:00 (7:00 мск) 19 сентября. Пациентке сделана операция. Находится в реанимации. Состояние крайне тяжелое", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 18 сентября на станции метро "Проспект Космонавтов", пассажирка упала под поезд. Движение на участке "Проспект Космонавтов - Площадь 1905 года" было временно ограничено. Пострадавшую доставили в больницу с различными травмами. 

Теги:
РоссияСвердловская область
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