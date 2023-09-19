19 сентября, 05:21
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Баку сообщили о гибели двух гражданских лиц от взрыва мины в Карабахе

Согласно заявлению СГБ Азербайджана, мина "была заложена диверсионной группой армянских незаконных вооруженных формирований, действующих в зоне временной дислокации российских миротворцев"

БАКУ, 19 сентября. /ТАСС/. Два сотрудника Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана погибли от взрыва противотанковой мины в Ходжавендском районе Карабаха. Об этом сообщила Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана.

По данным ведомства, взрыв произошел в ночь на вторник на 58-м километре дороги Ахмедбейли - Физули - Шуша. Как указано в сообщении, установлено, что мина "была заложена диверсионной группой армянских незаконных вооруженных формирований, действующих в зоне временной дислокации российских миротворцев".

"В связи с гибелью двух гражданских лиц в главном следственном управлении Службы госбезопасности возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-следственные мероприятия", - проинформировали в СГБ. 

Теги:
АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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