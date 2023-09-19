FT: в Лондоне расследуют дела почти 1,6 тыс. полицейских, подозреваемых в насилии

По словам заместителя помощника комиссара Скотленд-Ярда Стюарта Канди, это должно определить какой риск сотрудники полиции "представляют для общества и коллег"

ЛОНДОН, 19 сентября. /ТАСС/. Полиция Большого Лондона проводит внутреннее расследование действий почти 1,6 тыс. служащих и других сотрудников, подозреваемых в жестоком обращении или насилии в отношении женщин, в связи с многочисленными заявлениями по данному поводу. Об этом сообщает газета Financial Times.

Цель широкомасштабного внутреннего расследования, по данным издания, "выявить виновных в неправомерных действиях или преступлениях и уволить их из сил правопорядка, восстановить доверие к столичным полицейским" после целой серии громких дел.

Толчком к самому крупному за последние полвека подобному разбирательству послужило дело бывшего полицейского Уэйна Казенса, которого в 2021 году приговорили к пожизненному заключению за похищение, изнасилование и убийство 33-летней британки Сары Эверард. В одном подразделении с ним служил Дэвид Кэррик, приговоренный к 36 пожизненным срокам заключения за изнасилования нескольких женщин.

По словам заместителя помощника комиссара Скотленд-Ярда Стюарта Канди, расследование должно определить "какой риск подозреваемые представляют для общества и коллег". За последние 12 месяцев 100 полицейских были уволены за грубые проступки, проинформировал он.

Согласно выводам в опубликованном ранее докладе Палаты лордов британского парламента, лондонская полиция должна кардинально пересмотреть свои действия из-за обвинений в "институциональном расизме, женоненавистничестве и гомофобии", иначе ее нынешнюю структуру следует расформировать. На этом фоне в Великобритании началась дискуссия о безопасности городских улиц, доверии к сотрудникам полиции и тщательности внутренних проверок полицейских перед допуском к ответственной работе.