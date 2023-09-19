В Санкт-Петербурге полиция приостановила работу четырех баров

Правоохранительные органы приняли такое решение из-за продажи алкоголя без лицензии в заведениях на улицах Жуковского и Некрасова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Сотрудники экономической полиции приостановили работу четырех баров после рейда по проверке розничной торговли алкоголем на улицах Жуковского и Некрасова в центре Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Оперативники установили, что в нескольких продуктовых магазинах, а также барах и ресторанах на улицах Жуковского и Некрасова осуществлялась продажа алкогольной продукции с нарушением законодательства. Благодаря проведенным мероприятиям из незаконного оборота изъято 272 л спиртного различного вида и наименований, из которых 92 л являются контрафактом. Несколько питейных заведений не имели лицензию на продажу алкоголя. В результате по решению полицейских была приостановлена деятельность четырех баров", - говорится в сообщении.

Лиц, которые занимались незаконной продажей спиртного, полицейские привлекли к административной ответственности. В отношении предпринимателей, продававших алкоголь без лицензии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Поводом для рейда стало уголовное дело, возбужденное ранее по факту незаконной продажи алкоголя в одном из баров на улице Некрасова. Полиция установила, что, не имея лицензии на торговлю спиртным, бар заработал на продаже алкогольных напитков более 1 млн рублей. В связи с этим приняли решение проверить правила оборота алкогольной продукции все соседние заведения и продуктовые магазины.