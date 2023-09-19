Во Владивостоке на пляже обнаружили подозрительный предмет

Участок оцепили

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. Сообщение об обнаружении подозрительного предмета на пляже во Владивостоке поступило сотрудникам Росгвардии, сообщили ТАСС в пресс-службе территориального управления ведомства.

"Поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета. Наши сотрудники привлекаются для оцепления, чтобы на территорию пляжа люди не зашли, дети не забежали. Проверочные мероприятия проводят сотрудники других ведомств", - сказали в ведомстве.

Пляж по улице Басаргина находится в бухте Патрокл, которая расположена у северного берега залива Петра Великого во Владивостоке.