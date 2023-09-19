19 сентября, 06:43,
обновлено 19 сентября, 06:52
Военная операция на Украине

Во Львове зафиксировали четыре очага возгорания на промышленных складах

Scott Olson/ Getty Images, архив
© Scott Olson/ Getty Images, архив

Глава областной администрации Максим Козицкий сообщил о трех попаданиях в эти объекты

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Возгорание зафиксировано сразу в четырех локациях промышленных складов во Львове, масштабный пожар до сих пор не удалось потушить. Об этом сообщил глава областной администрации Максим Козицкий.

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"Три попадания в промышленные склады во Львове <...>. На складах есть возгорание в четырех локациях. Пожар до сих пор тушат", - написал он в Telegram-канале.

Мэр Львова Андрей Садовой в эфире телеканала "Рада" также назвал пожар "очень масштабным".

Площадь пожара достигает 9,4 тыс. кв. м, загорелись три здания, сообщило МВД Украины. "Повреждены три складских здания с последующим возгоранием на площади 9 тыс. 450 кв. м. Ликвидация пожара продолжается", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Ночью воздушная тревога продолжалась во Львовской области почти 2,5 часа. Во Львове произошла серия взрывов. Около 05:40 мск местные власти заявили о пожаре на промышленном складе. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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