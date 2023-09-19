19 сентября, 07:08

В ФРГ запретили деятельность правоэкстремистской группировки Hammerskins Germany

Правоохранительные органы провели обыски в домах 28 участников по всей стране

БЕРЛИН, 19 сентября. /ТАСС/. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер запретила деятельность правоэкстремистской группировки Hammerskins Germany, после чего правоохранительные органы провели обыски в домах 28 участников по всей стране. Об этом говорится в пресс-релизе министерства.

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Оперативные мероприятия провели в 10 федеральных землях, в числе прочих - в Баварии, Берлине, Бранденбурге, Тюрингии. "Запрет Hammerskins Germany направлен против организованного правого экстремизма. Мы посылаем четкий сигнал, что не приемлем проявления расизма и антисемитизма", - заявила Фезер.

Правый экстремизм "остается самой серьезной угрозой для" Германии. Об этом сообщил 20 июня глава Федерального ведомства по охране конституции Томас Хальденванг, представляя доклад о внешних и внутренних вызовах за 2022 год. В прошлом году число правонарушений на правоэкстремистской почве выросло в ФРГ на 3,8%, до 21 тыс. Всего в стране насчитывается 14 тыс. правых радикалов, говорится в документе. 

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