В ЛНР более 130 тыс. человек остались без воды из-за аварии

Водоснабжение отключили в 29 672 домах

ЛУГАНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Более 130 тыс. человек в 15 населенных пунктах ЛНР остались без водоснабжения из-за аварии на водоводе, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"Из-за аварии на водоводе диаметром 1 200 мм без воды остались жители в 15 населенных пунктах республики. Всего отключено водоснабжение в 29 672 домах, в которых проживает 130 235 человек", - сказано в сообщении.

Среди оставшихся без воды города Артемовск, Кировск, Первомайск, Стаханов и различные прилегающие к ним населенные пункты.

Ремонт планируется завершить к 19:00 19 сентября, а войти в штатный режим подачи воды - к 26 сентября.