19 сентября, 07:17

СМИ: иностранные спасатели планируют объявить о своем выходе из Дерны

Отныне поиск тел погибших и пропавших без вести станет ответственностью самих ливийцев, отмечает телеканал Al Hadath

ДУБАЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Все иностранные спасательные команды планируют объявить о своем выходе из ливийского города Дерна, наиболее сильно пострадавшего от наводнений, в ближайшие несколько часов. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

Читайте также
Что известно о последствиях наводнения в Ливии

По их данным, причиной такого решения является неспособность спасателей справиться с последствиями стихийного бедствия. Отныне поиск тел погибших и пропавших без вести станет ответственностью самих ливийцев. Вывод спасательных команд будет осуществляться в то время, как власти Ливии обращаются к международному сообществу с просьбой о помощи в проведении спасательных операций, подчеркнул телеканал.

Циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и ливни с грозами. Наиболее серьезно пострадал город Дерна, где были разрушены две плотины. 

Теги:
Ливия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация