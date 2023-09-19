СМИ: иностранные спасатели планируют объявить о своем выходе из Дерны

Отныне поиск тел погибших и пропавших без вести станет ответственностью самих ливийцев, отмечает телеканал Al Hadath

ДУБАЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Все иностранные спасательные команды планируют объявить о своем выходе из ливийского города Дерна, наиболее сильно пострадавшего от наводнений, в ближайшие несколько часов. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

По их данным, причиной такого решения является неспособность спасателей справиться с последствиями стихийного бедствия. Отныне поиск тел погибших и пропавших без вести станет ответственностью самих ливийцев. Вывод спасательных команд будет осуществляться в то время, как власти Ливии обращаются к международному сообществу с просьбой о помощи в проведении спасательных операций, подчеркнул телеканал.

Циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и ливни с грозами. Наиболее серьезно пострадал город Дерна, где были разрушены две плотины.