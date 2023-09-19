Суд в октябре начнет рассмотрение дела экс-прокурора Новосибирской области и Забайкалья

Владимира Фалилеева обвиняют в коррупции

НОВОСИБИРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Барнаула в октябре начнет рассмотрение уголовного дела экс-прокурора Новосибирской области и Забайкальского края Владимира Фалилеева, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщила ТАСС его адвокат Антонина Бартенева.

"Заседание назначили на 2 октября на 13:00 (09:00 мск)", - сказала собеседница агентства.

Фалилеев, возглавлявший прокуратуру Забайкальского края на протяжении семи лет, стал прокурором Новосибирской области в мае 2015 года. В 2018 году СМИ сообщали о его досрочной отставке по результатам проверки Генпрокуратуры России, выявившей многочисленные нарушения в работе регионального надзорного ведомства.

16 февраля 2022 года Фалилеева и его заместителя Андрея Турбина задержали по подозрению в получении взяток от представителей криминальных кругов и собственников крупного торгового центра "Восток", расположенного на окраине Новосибирска, куда после закрытия крупнейшего в Сибири Гусинобродского рынка в 2015 году переместились многие продавцы. Как сообщали в правоохранительных органах, представители криминальных кругов и руководство ТЦ давали взятки экс-прокурору за покровительство и уход от проверок. Позднее издание "Коммерсант-Сибирь" со ссылкой на данные СК сообщило, что Фалилеева обвиняют в получении около 10 млн рублей взяток от бизнесмена Олега Ярового в обмен на покровительство.