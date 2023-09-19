В Белгородской области за сутки зафиксировали около 90 прилетов со стороны ВСУ

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, осколками снарядов были повреждены дом и линия электропередачи в двух населенных пунктах

БЕЛГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 90 различных боеприпасов, совершили несколько атак БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском городском округе системой ПВО сбиты три воздушные цели на подлете к городу Шебекино. Пострадавших нет. В одном частном домовладении выбиты окна, в некоторых частях города была нарушена подача электроэнергии. В ближайшее время аварийные службы восстановят электроснабжение", - написал Гладков.

По селу Середа ВСУ 18 сентября выпустили 15 минометных и три танковых снаряда, по селам Новая Таволжанка и Белянка - восемь и шесть минометных снарядов соответственно, по МАПП "Шебекино" - три минометных снаряда и пять гранатометных выстрелов, по хутору Панков - пять минометных снарядов.

В Грайворонском округе из миномета обстреляли село Глотово - установили пять прилетов. В результате обстрела повреждения получила линия электропередачи. "Сейчас ЛЭП восстановлена. По окраинам сел Заречье-Второе и Сподарюшино выпущено 10 и 2 минометных снаряда соответственно", - проинформировал глава региона.

В Белгородском районе по селам Нехотеевка и Журавлевка ВСУ выпустили по 5 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка - 10, по селу Наумовка - 2 артиллерийских снаряда. Также в Наумовке противник дважды атаковал с помощью дронов-камикадзе - оба дрона сдетонировали. В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера сбросили шесть боеприпасов.

В Валуйском округе в селе Карабаново системой ПВО сбили БПЛА самолетного типа. В Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старый - зафиксировали три прилета. В Новооскольском городском округе в районе села Косицино в поле упал и сдетонировал БПЛА самолетного типа.