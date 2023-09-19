19 сентября, 07:27

В МЧС рассказали, почему пропавшие на Камчатке туристы не смогли вовремя выйти на стоянку

По данным ведомства, им помешала непогода

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Шесть туристов, которых спасатели искали на Камчатке, из-за непогоды вовремя не смогли выйти на стоянку "Клешня". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Читайте также
На Камчатке спасатели МЧС ищут шестерых пропавших туристовНа Камчатке спасатели нашли шестерых пропавших туристов

"Туристы задержались в пути из-за неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что зарегистрированная туристическая группа из шести человек 14 сентября отправилась по заявленному маршруту со стоянки "Копыто" в районе вулкана Толбачик. В назначенный день они не вышли на стоянку "Клешня". Об этом сообщил их знакомый, который дожидался возвращения путешественников из похода. Связь с группой отсутствовала. Позже спасатели нашли туристов. В медицинской помощи они не нуждаются. 

Теги:
РоссияКамчатский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация