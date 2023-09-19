В МЧС рассказали, почему пропавшие на Камчатке туристы не смогли вовремя выйти на стоянку

По данным ведомства, им помешала непогода

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Шесть туристов, которых спасатели искали на Камчатке, из-за непогоды вовремя не смогли выйти на стоянку "Клешня". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Туристы задержались в пути из-за неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что зарегистрированная туристическая группа из шести человек 14 сентября отправилась по заявленному маршруту со стоянки "Копыто" в районе вулкана Толбачик. В назначенный день они не вышли на стоянку "Клешня". Об этом сообщил их знакомый, который дожидался возвращения путешественников из похода. Связь с группой отсутствовала. Позже спасатели нашли туристов. В медицинской помощи они не нуждаются.