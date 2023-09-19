19 сентября, 07:59
Стрельба в школе в Казани

В УФСИН опровергли информацию об избиении Ильназа Галявиева в колонии в Оренбуржье

Он отбывает наказание в ИК-6 в Соль-Илецке

ТАСС, 19 сентября. Информация о применении физической силы в отношении Ильназа Галявиева, который отбывает пожизненное наказание в колонии в Оренбургской области за стрельбу в казанской школе, является недостоверной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСИН России по Оренбургской области.

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Как ранее сообщали ТАСС в пресс-службе прокуратуры Татарстана, пожизненное наказание Галявиев будет отбывать в ИК-6 - более известной как "Черный дельфин" в Соль-Илецке. 19 сентября в Telegram-каналах распространилась информация о том, что Галявиев прибыл в колонию и его якобы избили сотрудники ИК.

"Распространяемая в Telegram-каналах информация о якобы незаконном применении физической силы и причинении телесных повреждений Ильназу Галявиеву, осужденному к пожизненному лишению свободы, является недостоверной. Условия отбывания наказания осужденного соответствуют нормам действующего законодательства. Права и законные интересы осужденного не нарушались. Какого-либо морального или физического давления на него со стороны администрации либо других осужденных не оказывалось", - сообщили в управлении. 

Теги:
РоссияОренбургская областьСтрельба в школе в Казани
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