В Нижегородской области двоих студентов осудили по статье о теракте

Они склоняли несовершеннолетнюю к поджогу госучреждения

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Окружной военный суд приговорил двоих студентов, которые склоняли несовершеннолетнюю к поджогу госучреждения в Нижегородской области, к пяти и семи годам лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

"2-й Западный окружной военный суд приговорил фигурантов уголовного дела к пяти и семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции получили информацию о склонении несовершеннолетней к совершению поджога госучреждения в Нижнем Новгороде.

15 октября 2022 года, в день, когда планировалось совершить преступление, полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России по региону задержали двоих студентов, которые осуществляли физическое и психологическое давление на несовершеннолетнюю, склоняя ее к совершению действий, создающих опасность для людей.

По факту подготовки к теракту следователем возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ "Террористический акт". Задержанные подтвердили свою причастность к готовящемуся преступлению.