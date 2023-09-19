Причиной массового отравления в Чувашии могла стать зараженная сальмонеллой еда

В республике после посещения кафе госпитализировали 14 человек

ЧЕБОКСАРЫ, 19 сентября. /ТАСС/. Исследования пищевых продуктов в кафе в Канаше в Чувашии, где произошло массовое отравление, выявили бактерии сальмонеллы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры республики.

"Проведенные исследования пищевых продуктов (заготовок), изъятых в кафе, подтвердили наличие в 20 взятых пробах бактерии рода сальмонелла, которая может являться возбудителем кишечного заболевания", - отмечается в сообщении прокуратуры.

Минздрав Чувашии 15 сентября сообщал, что к врачам с признаками отравления после посещения кафе обратились 15 жителей. Госпитализировали 14 человек, в том числе 7 детей.

По информации надзорного ведомства, количество пострадавших не изменилось.

По данным прокуратуры, жители Канашского округа Чувашии начали массово обращаться к медикам с симптомами отравления 13-14 сентября. Доследственную проверку также начало следственное управление СК России по Чувашии.