Суд приговорил к 10 годам колонии директора микрофинансовой организации "Манни фанни"

Второй фигурант дела, учредитель компании, осужден на девять лет

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии по обвинению в мошенничестве директора микрофинансовой компании (МФК) "Манни фанни онлайн" Александра Шустова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Шустов признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях, ему назначено наказание в виде 10 лет исправительной колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.

Второй фигурант дела, учредитель компании Павел Лосев, осужден на 9 лет колонии. Отбывать наказание он также будет в колонии общего режима.

Согласно обвинению, Шустов и Лосев совершили более 100 эпизодов мошенничества со средствами клиентов своей компании.

В 2019 году ЦБ принял решение исключить из реестра микрофинансовых организаций ООО МФК "Манни фанни онлайн". Эта микрофинансовая организация занимала 13-е место в рэнкинге рейтингового агентства "Эксперт РА" по объему портфеля микрозаймов (1,057 млрд рублей).

"Манни фанни онлайн" была выведена с рынка за неоднократное несоблюдение норматива достаточности собственных средств, предоставление в ЦБ недостоверной отчетности, в том числе о резервах, неисполнение предписаний ЦБ, неоднократное снижение минимального размера капитала ниже норматива, говорится в сообщении регулятора. Кроме того, МФК нарушала порядок формирования резервов на возможные потери по микрозаймам и порядок предоставления информации в бюро кредитных историй.