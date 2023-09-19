СМИ: полиция Словакии обвинила экс-руководителей военной разведки по делу о хищении

По информации aktuality.sk, обвинения выдвинули против Яна Балциара и Лубомира Скугру, а также словацкого предпринимателя Михала Гучека

БРАТИСЛАВА, 19 сентября. /ТАСС/. Полиция Словакии обвинила экс-руководителей военной разведки страны Яна Балциара и Лубомира Скугру по делу о хищении средств в возглавляемом ими ведомстве. Об этом сообщил новостной портал aktuality.sk.

Обвинения выдвинуты также против словацкого предпринимателя Михала Гучека. Все они подозреваются, согласно порталу, в финансовых махинациях при заключении контрактов для военной разведки.

Надзор за расследованием дела, по которому были задержаны несколько подозреваемых, осуществляет Специальная прокуратура, ведущая наиболее громкие уголовные процессы в республике. Гучек является близким другом действующего генерального прокурора Словакии Мароша Жилинки. Гучек, согласно порталу, лоббировал у ведущих политиков страны назначение Жилинки на этот пост.