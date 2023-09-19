В квартире в Москве нашли задушенного 10-месячного ребенка

ЧП произошло в доме на Таганрогской улице

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Десятимесячный ребенок найден задушенным в квартире в Москве, следователи устанавливают причины произошедшего. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

"19 сентября в квартире жилого дома, расположенной на улице Таганрогской в городе Москве, обнаружено тело 10-месячного ребенка с признаками насильственной смерти в виде удушения", - говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты столичного управления Следственного комитета работают на месте происшествия.

Как добавили в пресс-службе прокуратуры Москвы, "по предварительной информации, телесные повреждения мальчику причинила его мать 1987 года рождения". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.