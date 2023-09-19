В суд и детскую больницу Томска поступила информация о минировании

Людей эвакуировали

ТОМСК, 19 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы проверяют детскую больницу и Октябрьский районный суд в Томске из-за поступившей информации о минировании, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"Поступили заведомо ложные сообщения о минировании. Правоохранительные органы проводят мероприятия по проверке поступившей информации", - сказал в пресс-службе.

Ранее в социальных сетях сообщили, что детскую больницу на улице Олега Кошевого эвакуировали, а территорию оцепил ОМОН. Также сообщили, что была эвакуация в Октябрьском районном суде.

Позже в соцсетях стали также поступать сообщения о подобном и в других местах - художественной школе и первом музее славянской мифологии. В пресс-службе обладминистрации пояснили, что в Томске идет волна ложных сообщений о минировании. "Сообщения поступили из-за рубежа. Идет проверка поступившей информации в соответствии с алгоритмом. Угроз безопасности нет", - сказали в пресс-службе.

