В Самарской области возбудили дело по факту убийства двух человек

Еще один мужчина получил травмы

ТАСС, 19 сентября. Следственные органы Самарской области возбудили уголовное дело по факту убийства двух человек и травмирования еще одного. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

"В Самарской области устанавливаются обстоятельства убийства двух мужчин. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство двух лиц", - говорится в сообщении.

Вечером 18 сентября на обочине дороги на расстоянии примерно 730 м от трассы М-5 "Урал" обнаружили тела 50-летнего и 69-летнего мужчин с открытым переломом черепа.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В ведомстве сообщили также, что есть один пострадавший мужчина.