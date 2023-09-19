СК возбудил дело по факту угроз военному корреспонденту Владиславу Шурыгину

В столичной прокуратуре предполагают, что они связаны с профессиональной деятельностью журналиста

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после неоднократных угроз военному корреспонденту Владиславу Шурыгину, имеются основания полагать, что они связаны с профессиональной деятельностью журналиста. Об этом сообщили ТАСС в столичной прокуратуре.

"По решению Зюзинского межрайонного прокурора Москвы уголовное дело по факту угроз убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ), поступивших военному корреспонденту Владиславу Шурыгину, передано в следственные органы для дачи процессуальной оценки по ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста)", - сказали в пресс-службе.

Владислав Шурыгин является военным публицистом, освещает ход проведения специальной военной операции, а также является военным экспертом в АО "Первый канал", на постоянной основе ведет репортажи о ходе СВО. "В этой связи имеются достаточные основания полагать, что преступные действия связаны с осуществлением В. Шурыгиным законной профессиональной журналистской деятельности и направлены на ее воспрепятствование", - добавили в надзорном ведомстве.

Расследование уголовного дела и установление лиц, причастных к совершению преступлений, находится на контроле в прокуратуре Москвы.

В апреле сообщалось, что политологам, журналистам и военным экспертам Константину Сивкову, Владиславу Шурыгину, Константину Исаеву, Тимофею Сергейчеву и Михаилу Терещенко из Ульяновска были направлены посылки СДЭК. Во всех находился позолоченный бюст маршала Георгия Жукова, похожего на тот, в котором была спрятана взрывчатка для убийства военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Адресаты от их получения отказались.