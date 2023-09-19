Дело об убийстве сотрудницы Роспотребнадзора передали управлению СК по особо важным делам

Обвиняемый в ее убийстве задержан, им оказался 37-летний ранее судимый мужчина

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело по факту убийства начальника отдела кадров столичного управления Роспотребнадзора Натальи Радченко будет расследовать первое управление по расследованию особо важных дел столичного ГСУ СК.

"Первым управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК РФ по городу Москве принято к производству уголовное дело по факту убийства 51-летней женщины на западе Москвы (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - сказали в пресс-службе главка.

Накануне в сквере вблизи улицы Молдавской случайный прохожий, который гулял с собакой, обнаружил тело женщины с травмой головы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что погибшей оказалась начальник отдела кадров столичного управления Роспотребнадзора Наталья Радченко. Обвиняемый в ее убийстве задержан, им оказался 37-летний ранее судимый мужчина. Ранее он не был знаком с потерпевшей, а мотивом убийства явилась внезапно возникшая беспричинная неприязнь к проходящей мимо женщине.