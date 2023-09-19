19 сентября, 09:44

Дело об убийстве сотрудницы Роспотребнадзора передали управлению СК по особо важным делам

Обвиняемый в ее убийстве задержан, им оказался 37-летний ранее судимый мужчина

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело по факту убийства начальника отдела кадров столичного управления Роспотребнадзора Натальи Радченко будет расследовать первое управление по расследованию особо важных дел столичного ГСУ СК.

Читайте также
В Москве задержали подозреваемого в убийстве сотрудницы Роспотребнадзора

"Первым управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК РФ по городу Москве принято к производству уголовное дело по факту убийства 51-летней женщины на западе Москвы (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - сказали в пресс-службе главка.

Накануне в сквере вблизи улицы Молдавской случайный прохожий, который гулял с собакой, обнаружил тело женщины с травмой головы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что погибшей оказалась начальник отдела кадров столичного управления Роспотребнадзора Наталья Радченко. Обвиняемый в ее убийстве задержан, им оказался 37-летний ранее судимый мужчина. Ранее он не был знаком с потерпевшей, а мотивом убийства явилась внезапно возникшая беспричинная неприязнь к проходящей мимо женщине. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация