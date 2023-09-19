В Челябинской области риелтора осудили на 10 лет за мошенничество на 23 млн рублей

От ее действий пострадали 27 человек

ЧЕЛЯБИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Копейский городской суд в Челябинской области признал директора агентства недвижимости "Вектор" виновной в мошенничестве с недвижимостью в отношении многодетных семей и пенсионеров на 23 млн рублей. Ей назначили наказание в виде лишения свободы на 10 лет, сообщили журналистам в пресс-центре прокуратуры региона.

"Копейский городской суд признал директора агентства недвижимости "Вектор" виновной по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". C учетом позиции государственного обвинителя ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, преступления были совершены в 2017-2019 годах. Женщина, будучи директором агентства недвижимости, вела предпринимательскую деятельность на территории Копейска и Челябинска, оказывая услуги по реализации объектов недвижимости. Она заключала с гражданами договоры долевого участия в строительстве и купли-продажи квартир, не имея на это полномочий. Полученными деньгами распоряжалась по своему усмотрению.

По информации прокуратуры, от действий риелтора пострадали 27 граждан, большинство из которых являются пенсионерами и представителями многодетных семей. Размер причиненного ущерба превысил 23 млн рублей. Исковые заявления потерпевших о взыскании ущерба удовлетворены в полном объеме.