Полиция начала проверку после массовой драки у клуба в Москве

Участников инцидента направили на медицинское освидетельствование

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку после драки, которую устроили шесть человек у клуба на улице Академика Королева в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В полицию поступило сообщение о конфликте между группой мужчин у клуба на улице Академика Королева. "Прибывшими на вызов сотрудниками полиции установлено шесть человек, участвовавших в конфликте. Полицейскими выясняются обстоятельства драки. Стороны конфликта направлены на медицинское освидетельствование на предмет установления наличия и степени тяжести телесных повреждений и медицинское освидетельствование на состояние опьянения", - сказал собеседник агентства.

По результатам проверки будет дана правовая оценка их действиям.