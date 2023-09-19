В КНР замглавы местного законодательного органа посадили за взятки на $11,7 млн

По информации Центральнго телевидения Китая, его приговорили к 15 годам лишения свободы

ШАНХАЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Бывший заместитель главы Постоянного комитета Собрания народных представителей (местный законодательный орган) восточной китайской провинции Цзянси Гун Цзяньхуа приговорен к 15 годам лишения свободы за взятки. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Соответствующее решение вынесено Народным судом средней ступени города Чжанчжоу в восточной провинции Фуцзянь. Судом доказал, что бывший чиновник использовал служебное положение в интересах личного обогащения, оказывал за вознаграждение третьим лицам содействие в решении земельных вопросов, принимал взятки деньгами и имуществом. Общая сумма взяток с 2004 по 2020 год составила 83,61 млн юаней ($11,7 млн).

Борьба с коррупцией в КНР активизировалась с приходом к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании лишались постов и отправлялись за решетку, вплоть до пожизненного заключения, не только простые чиновники, но и официальные лица высокого уровня.