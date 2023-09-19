СК возбудил дело об убийстве грудного ребенка в Москве

По подозрению в преступлении задержали его мать

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после убийства 10-месячного ребенка в Москве, по подозрению в совершении преступления задержана его мать. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Люблинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу Главного следственного управления СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", - говорится в сообщении.

В ГСУ также отметили, что по подозрению в преступлении задержана мать ребенка.

По данным следствия, 19 сентября в квартире жилого дома на Таганрогской улице было обнаружено тело 10-месячного ребенка с признаками удушья.

"В настоящее время с подозреваемой проводятся следственные действия, назначается ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская, формируются документы для назначения амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы в отношении женщины", - заключили в пресс-службе.