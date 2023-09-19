В Херсонской области сообщили о гибели человека при обстреле ВСУ Каир

Как сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко, еще девять мирных жителей получили ранения

ГЕНИЧЕСК, 19 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение почти трех часов обстреливали село Каиры в Херсонской области, один пожилой мужчина погиб, еще девять мирных жителей ранены. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"Девять раненых и один погибший [в Каирах] <...>. Массированный обстрел мирных кварталов продолжался почти три часа. Били прямой наводкой из танка, минометов, сбрасывали на дома боеприпасы с дронов. Один из них удалось посадить. Сбросить на людей гранату от РПГ-7 он не успел. Местный старожил умер от тяжелых ран. Ему было 84 [года]", - написал Алексеенко, уточнив, что все раненые госпитализированы.

Он отметил, что "никаких военных, техники на сельских улицах не было". "Последствия ударов в украинских СМИ и соцсетях публикуют, обвиняя в обстрелах российских военных. Безумием такая пропаганда только кажется. Чем страшнее ложь, тем легче в нее верят. Тем важнее говорить и показывать правду", - добавил Алексеенко.