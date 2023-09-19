В Чувашии возбудили уголовное дело об участии в экстремистской организации

По данным ФСБ, женщина в соцсетях размещала ролики, побуждающие стать сторонниками запрещенной в России экстремистской организации "Граждане СССР"

ЧЕБОКСАРЫ, 19 сентября. /ТАСС/. Жительницу Чувашии подозревают в деятельности запрещенной в России экстремистской организации "Граждане СССР". Об этом говорится в сообщении, распространенном УФСБ по республике.

Возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации".

"По версии следствия, с июля 2022 года по июнь 2023-го подозреваемая, находясь по месту своего жительства в Чувашии, зная о запрете деятельности и ликвидации межрегиональной общественной организации "Граждане СССР", продолжила активное участие в ее деятельности, размещая на личной странице в социальной сети видеозаписи, побуждающие стать сторонниками экстремистской организации", - отмечается в сообщении.

В УФСБ добавили, что во время обысков у подозреваемой изъяли документы, печати, символику, печатную продукцию, подтверждающую причастность к экстремисткой организации.