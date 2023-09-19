Военнослужащего ВСУ заочно приговорили к 22 годам за убийство жителя Мариуполя

По данным СК, речь идет о старшем лейтенанте Артеме Каширине

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Командир взвода морской пехоты ВСУ заочно приговорен к 22 годам заключения за убийство мирного жителя Мариуполя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Доказательства, собранные СК РФ, признаны Верховным судом Донецкой Народной Республики достаточными для вынесения заочного приговора командиру взвода морской пехоты (войсковая часть А2802 Вооруженных сил Украины) старшему лейтенанту Артему Каширину. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных методов), п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что приговором суда Каширину заочно назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. В ходе предварительного следствия он был объявлен в международный розыск.

По данным следствия и суда, ночью 4 марта 2022 года на улице в поселке Волонтеровка Ильичевского района Мариуполя украинскими военнослужащими был задержан за нарушение комендантского часа 44-летний безоружный мирный житель. Как пояснили в пресс-службе Главной военной прокуратуры России, "после проведения с ним фильтрационных мероприятий по приказу Каширина во избежание раскрытия украинских боевых позиций задержанный был расстрелян из автоматов".

Расстрелявшие мужчину - подчиненные Каширина старшие матросы Евгений Вахненко и Владимир Пафицевич - ранее были приговорены к 22 годам лишения свободы каждый с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.